Un cadavre emmené à la poste en Irlande ? Suspicion de fraude afin de toucher une retraite

Des hommes ont-ils emmené le cadavre d'un proche à la poste pour toucher sa retraite ou le décès a-t-il eu lieu sur place? La police irlandaise a annoncé lundi se pencher sur cette affaire.



Selon des médias, deux hommes sont soupçonnés d'avoir transporté le macchabée dans un bureau de poste de Carlow, au sud-est de Dublin, vendredi matin, pour récupérer l'argent de sa retraite, mais l'un d'eux a affirmé au journal Sunday World qu'"il était vivant quand nous avons quitté la maison".



Les deux hommes auraient auparavant demandé aux employés de la poste s'ils pouvaient percevoir sa retraite à sa place car il était malade, ce qui leur avait été refusé.



"Nous avons dû le soulever et l'emmener jusqu'au bureau de poste, mais il n'a jamais pu récupérer son argent", a déclaré l'un d'eux, démentant fermement que le décès ait eu lieu avant.



"Il est probablement mort au bureau de poste - je crois qu'il s'est effondré vers le congélateur où se trouvent les crèmes glacées", a déclaré l'un des hommes.



Un examen post-mortem de l'homme, qui aurait 66 ans, a exclu tout acte criminel.



La police irlandaise a déclaré dans un communiqué enquêter sur les événements qui se sont déroulés dans le commerce et sont "liés au décès récent de l'homme".



Selon l'Irish Times, la personne décédée vivait à environ 500 mètres du bureau de poste et la police étudie "dans quel état" il se trouvait lorsqu'il a été emmené de son domicile au commerce.