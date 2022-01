Ukraine: Biden tiendra une visioconférence avec des dirigeants européens lundi

(Belga) Joe Biden aura lundi à 21h00 HB une "visioconférence sécurisée" avec plusieurs dirigeants européens au sujet de la situation en Ukraine, a fait savoir la Maison Blanche.

Alors que les Etats-Unis se font de plus en plus alarmistes sur la possibilité d'une attaque imminente de la Russie, le président américain doit s'entretenir, depuis la "Situation Room", avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil Charles Michel, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre italien Mario Draghi, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, le président polonais Andrzej Duda et le Premier ministre britannique Boris Johnson. (Belga)