Hof van beroep Gent - Un homme risque 20 ans de prison pour tentative de meurtre lors de sa lune de miel

(Belga) Un ancien pompier de Zele, près de Gand, risque 20 ans prison pour avoir précipité sa nouvelle épouse dans la mer depuis une falaise à Bali (Indonésie) lors de leur lune de miel. Il est aussi accusé de plusieurs vols, coups et torture. Le quinquagénaire, qui sera jugé par la cour d'appel de Gand, nie les faits.

L'individu a rencontré sa seconde épouse en 2017 sur Facebook, ils se sont mariés en aout 2019. Ils ont choisi Bali comme destination pour leur voyage de fiançailles en août cette année-là. Le 12 août, veille de leur retour vers la Belgique, l'homme a poussé son épouse dans l'océan depuis une falaise. Bien que grièvement blessée à la tête et aux jambes, la victime a réussi à nager vers la côte. Le quinquagénaire a nié avoir volontairement poussé son épouse, mais il a été condamné à une peine de prison effective de 18 ans et à une peine complémentaire de 10 années de mise à disposition du tribunal d'application des peines. L'accusé a fait appel au jugement, niant avoir entrepris le geste fatal. Selon sa version, il a aussi perdu connaissance et s'est lancé à l'eau pour aller rechercher son épouse. Le parquet a requis 20 ans de prison et 10 ans de mise à disposition. Le jugement aura lieu le 21 février. (Belga)