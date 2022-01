La quatrième dose de vaccin validée par les ministres de la Santé: qui est concerné et sous quelles conditions ?

Certaines personnes sont désormais éligibles à la quatrième dose de vaccin contre la Covid-19. Qui est concerné et quelles sont les modalités ?

Les ministres de la Santé ont décidé de proposer une dose de rappel aux personnes dont l’immunité est affaiblie. En effet, selon l’avis de la Task Force Vaccination et du Conseil Supérieur de la Santé, les personnes immunodéprimées peuvent être insuffisamment protégés, même après leur troisième dose.

C’est la raison pour laquelle la Conférence Interministérielle santé publique ajoute une vaccination de rappel. Il est recommandé d’administrer cette dose de rappel au plus tôt trois mois après la dernière injection.

Cette dose de rappel peut être faite avec un vaccin à ARNm et peut aussi être administrée après une vaccination de base avec un vaccin sans ARNm.

Les personnes concernées vont recevoir une nouvelle invitation à se faire vacciner dans les prochaines semaines, dans un centre de vaccination de proximité.

Plus de 325000 personnes sont concernées par la quatrième dose. Ces personnes, âgées de 12 ans et plus, souffrent d’une immunité affaiblie à cause d’une maladie sous-jacente ou d’un traitement. Leur organisme réagit moins fortement suite à l’administration d’un vaccin.

La quatrième dose est recommandée pour les personnes présentant des immunodéficiences innées, des insuffisances rénales chroniques nécessitant une dialyse, des maladies inflammatoires traitées par des immunosuppresseurs, des cancers qui font ou ont fait l’objet d’un traitement actif au cours des 3 dernières années, des patients en prétransplantation, en transplantation de cellules-souches et en transplantation d’organes et des patients séropositifs dont le nombre de cellules CD4 est inférieur à 200 par mm³ de sang.