Trop de professeurs absents au Collège Saint-Michel: l'école bruxelloise doit fermer ses portes

Face au nombre important des membres du personnel absents, le Collège Saint-Michel, à Bruxelles, doit fermer ses portes jusqu'à vendredi.

La vague de contaminations au variant Omicron se fait particulièrement ressentir dans les écoles, où de nombreux élèves, mais aussi des professeurs, sont en isolement. Ce taux d'absentéisme particulièrement important rend l'organisation des écoles difficile. Pour cette raison, le Collège Saint-Michel, l'un des plus importants de la Région bruxelloise fermera ses portes : "La mort dans l’âme, nous nous voyons obligés de fermer l’école pour des raisons organisationnelles de ce mardi 25 janvier à ce vendredi 28 janvier inclus" a déclaré aux parents d'élèves, le directeur de la section secondaire Benoît Gallez.

Dans cette école, plus de 30 membres du personnel est absent, dont la moitié de l'équipe d'éducateur. Ceux-ci surveillent généralement les classes d'élèves dont les professeurs sont absents, mais ils deviennent toujours plus difficiles à trouver. Les élèves ne sont cependant pas abandonnés, ils seront toujours accueillis. Les professeurs seront invités à proposer des cours à distance. Ce vendredi la direction du Collège Saint-Michel évaluera la prolongation ou non de la fermeture.

Assouplissement des règles de quarantaine

Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke a proposé ce lundi que les enfants ayant eu un contact à haut risque dans leur milieu familial ne se mettent dorénavant plus d'office en quarantaine. Ceux-ci seraient dès lors autorisés à aller à l'école, mais à l'école seulement. Pour les autres activités, ces enfants seraient en effet toujours tenus d'observer une quarantaine, selon la proposition du ministre fédéral qui sera débattue mercredi à l'occasion d'une nouvelle conférence interministérielle (CIM) Santé. Tous les enfants contaminés au Covid, qu'ils soient symptomatiques ou non, sont eux toujours tenus de rester à la maison pour éviter de nouvelles contaminations.