La Turquie veut changer de nom en anglais pour ne plus être confondue avec une "dinde"

Le mot "dinde" et le pays "Turquie" se disent de la même manière, en anglais. La Turquie avait déjà exprimé sa volonté de demander de changer de nom en anglais, et c'est désormais chose faite.

La Turquie veut s'appeler "Turkiye" en anglais. Le pays se dit "Turkey" chez les anglo-saxons. Sauf que ce mot désigne également une "dinde", la volaille. Pour cette raison, la Turquie avait déjà évoqué une volonté de changement de nom auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU). La Turquie a désormais officiellement fait sa demande, mais celle-ci doit encore être validée par l'ONU.

Le mot "Turkiye", plus semblable à la langue turque, se rapproche également mieux des "valeurs de la nation", selon le président Recep Tayyip Erdogan.

En français, le pays portera toujours le même nom. Sur les vêtements fabriqués en Turquie, l'étiquette afficherait "Made in Turkiye", par exemple. Les recherches en ligne devraient également être facilitées, puisque les recherches "Turkey" montrent le plus souvent des informations ou images de volaille, et non de Turquie.

Le responsable communication du gouvernement turc souligne aussi que ce changement pourrait "renforcer la marque turque" à l'international.