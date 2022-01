La STIB veut engager plus de 700 personnes: voici les profils recherchés

Pour faire face à l'arrivée du métro 3, à la hausse des fréquences et au défi de la numérisation notamment, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) ouvre 760 postes à pourvoir en 2022, a-t-elle annoncé mardi par communiqué.

La grande majorité (585) de ces emplois concerne la conduite, avec 480 postes de chauffeur ou conductrice de bus, 46 de métro et 33 de tram, mais aussi des places liées au dispatching et à la planification des voyages. La Stib entend également garnir ses rangs d'une bonne centaine de profils techniques dans les domaines de la construction, des technologies de l'information et des télécoms. Enfin, la société de transport bruxelloise propose une soixantaine d'emplois concernant la sécurisation du réseau, la signalétique et diverses fonctions de support, notamment au sein des divisions Ressources humaines ou Finances.

En août, la Stib a inauguré son nouveau dépôt de métros "Erasme", au terminus de la ligne 5. La nouvelle ligne de tram 10, à Neder-Over-Heembeek, est pour sa part attendue à l'horizon 2024. Autant de nouveaux projets qui demandent un volet informatique, de gestion de chantier et d'équipes, avant d'installer un ou une conductrice derrière le volant.

Parmi les nouveaux profils recherchés, l'entreprise tente d'attirer les jeunes via le concept "Young Starter", qui propose trois missions de huit mois pour mieux choisir un département ou une spécialisation au sein de la Stib. Cette année, 12 jeunes bénéficieront du programme.

Enfin, avec seulement 11,17% de femmes sur l'ensemble de son personnel, la société de transport public espère recruter "un maximum de femmes, spécifiquement au sein de son personnel de terrain".

L'année dernière, la Stib a engagé 858 personnes, portant le nombre de collaborateurs et collaboratrices à 10.221 le 31 décembre.