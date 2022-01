"Ras le bol total": Kevin dénonce le stationnement des voitures sur les arrêts de bus et n'a "jamais vu un policier mettre un procès" pour cette infraction

"Ne jouez pas avec la vie d'autrui, respectez l'interdiction de stationner": c'est le message d'une initiative de certains travailleurs du TEC, pour lutter contre l'incivisme de certains automobilistes. Pour Kevin, cette infraction empêche également les conducteurs de bus de bien faire leur travail, et crée des embouteillages dans le centre de Charleroi.

Kevin habite Charleroi et nous a contactés pour nous faire part d'un problème qu'il observe régulièrement dans sa ville. "J'ai plusieurs photos d'arrêts de bus occupés par des véhicules". Une situation à l'apparence banale, mais qui a des conséquences. Et aujourd'hui, il tient à les dénoncer. "Ras le bol total. Le respect du transport public dans la région de Charleroi, ça devient du grand n’importe quoi. Après on demandera encore pourquoi le bus est en retard". Il a joint des photos à son message, prises le matin même: "La bande de droite est la bande réservée au bus devant le Forem à Charleroi".

Ce manque civisme, récurrent dans la zone selon lui, crée des problèmes et des tensions. "Les chauffeurs se font insulter car ils ne savent pas débarquer les personnes à mobilité réduite correctement ; ils se font klaxonner par les automobilistes car ils s’arrêtent au milieu de la route. Et si le chauffeur a le malheur de faire une réflexion à la personne stationnée sur l’arrêt, ça peut dégénérer"

Que fait la police ?

Kevin souhaiterait aussi comprendre pourquoi, selon ses propos, il ne voit jamais de policier verbaliser ce type d'infractions. "Je n’ai jamais vu un policier mettre un procès. Certains véhicules sont stationnés toute l’année sur les mêmes arrêts", affirme-t-il.

Les contrôleurs de bus sont à même de dresser le procès-verbal

Nous avons posé la question à David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi. "Ces infractions sont certainement récurrentes, mais elles ne sont pas constatées par la police. Les contrôleurs de bus sont à même de dresser le procès-verbal." C'est donc pour cette raison que Kevin n'a jamais vu de policier rédiger une amende pour un véhicule garé sur un arrêt de bus.

Une initiative de sensibilisation dans le centre de Liège

Stéphane Thiery, porte-parole du TEC, a pu nous en dire un peu plus sur la situation décrite par Kevin. "La situation de stationnement de voitures sur un arrêt ou un espace dédié au transport public est malheureusement fréquent, partout en Wallonie." Le porte-parole affirme cependant que les membres du TEC essayent de sensibiliser plutôt que de verbaliser.

Hasard du calendrier, une campagne de sensibilisation (plutôt une initiative très locales) a d'ailleurs été mise en place à Liège, comme nous l'a appris un autre témoin. "Le Tec a accolé une affichette sur plusieurs véhicules dans le centre-ville." Selon Stéphane Thiery, ces affichettes ont été déposées à la rue Sluse, où un arrêt de bus vient d'être remis en service à cause des nombreux travaux qui ont actuellement lieu dans le centre-ville. "Des responsables de l'exploitation, partant d'une initiative positive de sensibiliser les automobilistes habitués à stationner sur cet arrêt plutôt que de les verbaliser", explique Stéphane Thierry.

Il précise aussi que cette affichette a été éditée sans avoir été révisée par le service communication. Quelques fautes de frappe s'y étaient donc glissées avant d'être corrigées. Par ailleurs, si notre témoin a reçu cette affichette, c'est qu'il était stationné sur cet arrêt de bus, la campagne ne visant que les contrevenants:

Et au niveau régional ?

Pour l'instant, aucune campagne de sensibilisation au stationnement illicite n'est prévue sur le plan régional. Cependant, comme l'explique Stéphane Thiery, "sur le sujet du civisme (le stationnement illégal en fait partie) nous diffusons des campagnes régionales". Une de ces campagnes est d'ailleurs en cours depuis décembre 2020. Néanmoins, elle traite plus des insultes reçues par les travailleurs du TEC que du stationnement illégal, qui n'est d'ailleurs pas mentionné.