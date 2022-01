Prévisions météo: voici quand le brouillard nous quittera

Selon les prévisions de l'Institut Royal Météorologique, le brouillard devrait nous poursuivre quelques jours.

Ce mardi, en début de journée, l'Institut royal météorologique prévoyait du brouillard givrant en de nombreux endroits. L'alerte jaune au brouillard devrait être levée vers 13h.

Sur les reliefs de l'Ardenne, le temps devrait toutefois encore être assez ensoleillé. Dans le courant de la journée, le brouillard et les nuages bas persisteront.

Les maxima se situeront en Ardenne entre 1 degré dans certaines vallées et 6 degrés sur les sommets. En plaine, les maxima oscilleront autour de 3 ou 4 degrés. Peu ou pas de vent.

Ce soir

Le temps deviendra partout très nuageux et brumeux avec également du brouillard(givrant) qui localement pourra réduire la visibilité. Le temps restera toutefois sec. Les minima seront compris entre -3 degrés en Ardenne et +2 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera d'abord faible de direction variable; dans le courant de la nuit, il deviendra faible à modéré de secteur sud-ouest sur la moitié nord du territoire.

Mercredi

Les nuages bas et brouillards parfois givrants seront répandus le matin. La visibilité s'améliorera en cours de journée mais le ciel restera très nuageux. Le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre -1 degré dans les Hautes Fagnes et 6 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Jeudi

Une perturbation traversera le pays du nord-ouest vers le sud-est avec d'abord un ciel très nuageux et de la pluie suivis d'un temps plus sec avec des éclaircies depuis la côte. Il fera temporairement plus doux avec des maxima de 4 degrés en haute Ardenne à 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest, s'orientant ensuite entre l'ouest et le nord-ouest. Il deviendra temporairement assez fort le long du littoral.