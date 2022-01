De Croo discret sur la réunion du kern lundi soir

(Belga) Le Premier ministre, Alexander De Croo, s'est montré discret mardi en commission de la Chambre sur la réunion qu'il a tenue la veille avec ses vice-Premiers ministres afin de baliser l'année qui vient.

"Les membres du kern se voient et se parlent de manière régulière", a-t-il indiqué en réponse à une question du chef de groupe N-VA, Peter De Roover. "Les discussions qui ont eu lieu sont typiquement le genre de discussions qui ont lieu au kern, notamment pour voir quels sont les problèmes actuels, quel planning et de quelle manière nous assurons le suivi des dossiers". Le chef du gouvernement n'a pas donné d'autre détail sur cette réunion qui devait demeurer discrète et qui a même changé d'endroit lorsque celui où elle devait se tenir a commencé à circuler dans les médias. Aux yeux du député de l'opposition, il faut sans doute y voir le signe qu'il n'y a pas eu de grandes avancées alors que certains dossiers restent en souffrance et qu'une série de réformes importantes doivent être discutées cette année. Lundi, l'on soulignait toutefois, de source gouvernementale, que l'objectif n'était pas de prendre de décision mais seulement de "lever le nez du guidon" et de permettre à chacun d'exprimer ses attentes et ses priorités. (Belga)