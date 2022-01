Audi à l'arrêt, moins de trains à la SNCB: 3 entreprises sur 4 face à une pénurie de personnel à cause d'Omicron

En ce moment, les trois quarts des entreprises sont touchées par une pénurie de personnel due au variant Omicron. Cela signifie que leur fonctionnement est perturbé en raison du nombre de malades et d'employés en quarantaine.

Certains sites sont carrément à l'arrêt, comme l’usine Audi à Forest qui ferme pour la 2ème fois en un an. Il y a trop de foyers de contamination sur les chaines de montage. Résultat : les 3.000 travailleurs de l’usine sont en chômage technique pour une semaine. "Dans la production, nous avons plus de 100 équipes de 10 à 15 personnes. Et quand il y a une équipe qui n’est pas là, on a des difficultés à produire. La semaine passée, plusieurs équipes n’étaient pas là", détaille Peter Dhoore, le porte-parole d’Audi Brussels.

Possible de se faire vacciner directement à l'entreprise

La production reprendra la semaine prochaine de manière progressive. L’objectif est de rattraper la cadence pour atteindre les 42.000 véhicules par an. Toujours possible selon la direction qui compte augmenter la vaccination et le dépistage : "Les collaborateurs disposent de deux autotests gratuits par semaine et ils ont aussi la possibilité de se faire vacciner ici au Covid Center chez Audi Brussels", ajoute M. Dhoore.

15% d'accompagnateurs de trains manquent à l'appel

Un autre grand employeur du pays se retrouve aussi fortement touché par la propagation du virus Omicron : la SNCB. Elle a dû réduire son offre à cause d'un manque d'accompagnateurs de train. "Chez nos accompagnateurs de trains, on a dépassé le seuil critique de 15% donc on est à un peu plus de 15% d'absentéisme pour maladie ou quarantaine. Nous avons été contraints de réduire une nouvelle fois notre offre de manière planifiée et temporaire", explique Elisa Roux, la porte-parole de la SNCB.

Les trains les plus utiles aux étudiants préservés

À partir de demain, l'entreprise supprimera 220 trains sur les 3800 que compte le réseau en semaine. "Cela concerne l'ensemble des régions. Donc dans la zone de Bruxelles mais aussi dans la zone de Charleroi, dans la zone de Liège, mais aussi des trains qui roulent vers la France et donc on conseille vraiment à nos voyageurs de consulter la veille de leur départ notre planificateur de voyage qui a été actualisé et nous avons également mis un point d'honneur à garder un maximum de trains pour les étudiants donc qui sont très fréquentés par les étudiants et les élèves", précise-t-elle.

Des solutions sur la table

Selon la Fédération des entreprises belges, les trois quarts des sociétés subissent des conséquences importantes sur leur production. Le principal secteur touché est l'industrie agroalimentaire avec 7,2% de personnel indisponible. Un accord avec les partenaires sociaux doit permettre de faire appel à des étudiants et des prépensionnés pour trouver des solutions de dernier recours.