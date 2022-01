"Tendre et saignant": Arnaud Ducret et Géraldine Pailhas dans une comédie romantique sur le monde de la boucherie

Arnaud Ducret et Géraldine Pailhas étaient les invités du RTLINFO Avec Vous à l’occasion de la sortie du film "Tendre et saignant". Ils répondaient aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.

Une comédie romantique dans le monde de la boucherie. Au départ, ce n'est pas un monde forcément très glamour...



Le glamour a priori au départ vient du personnage que moi j’incarne. Parce que je suis rédactrice de monde, très sophistiquée, très chic, très parisienne. Et la boucherie est incarnée plutôt par Arnaud qui joue le rôle de Martial. Les deux univers vont se télescoper parce que je suis, moi, fille de boucher. Cette femme si chic, en fait, provient de ce monde dans lequel elle n’a pas du tout envie de revenir. Et c’est à la mort de son père qu’elle va se retrouver face à ce type, qui a des bonnes idées pour que cette boucherie survive à cet homme.

Dans ce film, il y a aussi une mise en avant du terroir, de l’élevage, du local, avec des beaux paysages. On prend l’air…

On prend l’air, on est dans le Cantal. Mais vous avez raison, le réalisateur Christopher Thompson voulait également que l’on parle de ça. C’est-à-dire que le boucher va également voir les éleveurs et chercher les bonnes bêtes pour faire des belles choses avec sa boucherie. On voit toute la chaîne. Parce que ces personnes sont là pour nourrir la population, et le faire bien (…)