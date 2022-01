Les travaux débutent sur la place Saint-Lambert à Liège: des rails de tram vont être installés

Des travaux importants ont débuté sur la place Saint-Lambert à Liège. Le but à terme est d’y permettre le passage du tram en 2024. Des perturbations sont à prévoir.

Les travaux du tram ont commencé place Saint-Lambert à Liège. On en parlait depuis plusieurs années. Le but de ces travaux est d’installer les rails du tram qui passera par la place, en direction de la rue Féronstrée.

Avant les rails, il faut d’abord renforcer la dalle qui se situe au-dessus du parking souterrain et où passaient les bus. Ce chantier devrait durer une année. Pour rappel, le tram est attendu pour 2024. La fontaine est en cours de démontage. Le balisage des travaux est en cours.



Les travaux vont impacter les usagers de l’hypercentre, notamment ceux des bus Tec qui desservaient les arrêts Opéra et Saint-Lambert. Concrètement, les lignes 1, 4 et 24 sont déviées. 12 lignes à forte fréquentation continueront d’arriver sur la place-Saint-Lambert.



Le mois de janvier est donc consacré à la préparation et à l’installation du chantier avec aussi la sécurisation du couloir piéton sous-terrain reliant le parking aux Galeries Saint-Lambert, le réaménagement du rond-point sur la zone des bus, l’élargissement de la rue Joffre au droit de l’îlot Saint-Michel et le démontage de la fontaine de la place.