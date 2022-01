Louis-Henri de La Rochefoucauld décroche le prix des Deux Magots avec "Châteaux de sable"

L'écrivain et chroniqueur littéraire Louis-Henri de La Rochefoucauld a reçu mardi le prix des Deux Magots pour "Châteaux de sable" (éditions Robert Laffont), récit qui imagine Louis XVI et Marie-Antoinette dans le Paris d'aujourd'hui.

"Je suis très heureux de recevoir ce prix qui a, dans son palmarès, plein d'écrivains que j'adore", a déclaré le lauréat sur le parvis des Deux Magots.

Les 11 membres du jury de la célèbre brasserie de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de Paris, ont choisi Louis-Henri de La Rochefoucauld par 7 voix contre 4 à l'écrivain Jérôme Chantreau avec "Bélhazar" (éditions Phébus).

Louis-Henri de La Rochefoucauld, qui porte le nom illustre d'une famille qui a connu son lot d'assassinats sous la Révolution française, imagine Louis XVI (qui se fait désormais appeler Louis Robinson) et Marie-Antoinette débarquant dans le monde actuel, à l'époque des Gilets jaunes.

L'écrivain "a une histoire millénaire" et "se sent complètement en décalage dans son époque", remarque l'écrivaine et membre du jury Pauline Dreyfus, ce qui produit une œuvre "très amusante", ajoute-t-elle.

"Et la fin est assez touchante puisqu'il dit: +Dans ma famille on a eu des châteaux, on a eu des domestiques mais on n'a plus rien+", sauf les châteaux de sable faits par "sa fille au square", raconte-t-elle, "d'où le titre du livre".

Créé en 1933, le prix est doté de 7.700 euros.

En 2021, il avait récompensé Emmanuel Ruben pour "Sabre" (éditions Stock), récit d'une quête autour d'un ancêtre mythifié.