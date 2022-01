"Aucune assurance ne couvre vraiment la quarantaine", estime Geoffray, qui reporte ses projets de vacances et met en garde ceux qui ont envie de voyager

Avec la propagation d’Omicron, le variant très contagieux du covid-19, les malades et les cas contact se multiplient. Difficile dans ces conditions de prévoir des vacances à l’étranger, car tous les risques ne sont pas couverts par les assurances. Geoffray l’a constaté et souhaite mettre les futurs voyageurs en garde, via le bouton orange Alertez-nous.

Janvier, le premier mois de l’année, en plein hiver. C’est un mois durant lequel de nombreuses familles se plaisent à planifier leurs vacances. C’est le cas du foyer de Geoffray. Après quasiment deux ans de crise covid, le Mouscronnois espère enfin pourvoir repartir à l’étranger. Avec sa femme, il se renseigne pour un séjour de sports d’hiver au printemps et une destination soleil en été dans le sud de l’Europe.

Conscient de la situation délicate liée à la pandémie de covid-19, le couple veut éviter les mauvaises surprises, en souscrivant une assurance annulation. Après plusieurs recherches, via une agence de voyage et des sites de réservation en ligne, "nous nous rendons compte qu'en fait aucune assurance ne couvre vraiment la quarantaine", écrit Geoffray. Il poursuit: "La protection n'est valable que si on est positif. Vu le prix des voyages et vu le variant Omicron, les gens qui réservent des vacances risquent de tout perdre, car le risque de quarantaine est très très élevé".

C'est un peu la déception

Concernant sa situation personnelle, le Wallon précise qu’il fait très attention, mais "avec ma fille qui est en primaire, il y a beaucoup de cas contact à l’école". Et sa femme est enseignante, ce qui augmente aussi les risques de quarantaine.

"Maintenant que nous sommes vaccinés, on se dit que partir en Europe, tant qu’on se protège, cela ne change pas grand-chose", pointe Geoffray. "C’est un peu la déception, on était prêt à prendre le risque par rapport à la pandémie mais pas le risque de devoir annuler et tout perdre", regrette-t-il.

Existe-t-il des assurances qui couvrent le risque d’annulation pour cause de quarantaine ?

Plusieurs assurances annoncent couvrir ce risque, mais effectivement après vérification dans les conditions de plusieurs packages, nous ne trouvons pas d’intervention en cas de quarantaine avec un test négatif.

De son côté, l’association de défense des consommateurs Test Achats souligne que l’assurance annulation joue en cas de maladie, y compris de covid, "et ce, que la personne présente ou non des symptômes".

Test Achats rapporte que "certains assureurs, comme KBC et VAB, stipulent que la couverture n’est acquise que lorsque la maladie est la seule cause de l’annulation. Si, en plus du Covid, une autre cause empêche le voyage d’avoir lieu, par exemple une interdiction d’entrer dans le pays de destination, la couverture ne s’applique pas".

Pas d'intervention en cas de test négatif

Par contre, si l’assuré se trouve en quarantaine, par exemple en cas de contact prolongé avec une personne malade, sans être lui-même testé positif, il n’y a pas d’intervention.

Ce risque de quarantaine est donc à prendre en considération lors de la réservation de vacances. Et pour minimiser ce risque, Test Achats conseille d’attendre le plus longtemps possible avant de réserver ou au contraire de booker très longtemps à l’avance à bas prix (tout en risquant de tout perdre). Selon l’association, "c’est surtout un problème pour les voyages à plus court terme. Pour les voyages à moyen et à long terme, il y a plus de possibilités d’agir puisque les organisateurs de voyages et les compagnies aériennes sont devenus plus souples pour déplacer et même parfois pour rembourser le voyage, mais il faut agir à temps".

Le risque est grand et on ne peut pas vraiment se protéger contre cela

Une assurance annulation reste utile, d’après Test Achats, car elle pourra intervenir s’il y a un malade parmi les voyageurs.

Geoffray, lui, considère que ce risque devrait être pris en compte par les assurances annulation, spécialement celles libellées comme couvrant le covid. Son argumentation : "la mise en quarantaine, cela ne relève pas de notre fait. Le risque est grand et on ne peut pas vraiment se protéger contre cela". Il estime que "cela pousse les gens à tricher", par exemple en évitant de se mettre en quarantaine, "cela ne me semble pas normal".

Geoffray était même prêt à débourser plus pour une assurance qui couvrirait ce risque : "Ce qui coince le plus les gens ce sont les quarantaines, il y a plus de gens en quarantaine que de malades".

Pas de vacances pour le moment

La famille a donc "tout gelé pour l’instant". "Sans cette assurance, on ne partira pas et c’est dommage", confie-t-il. Si Geoffray nous a contactés, c’est aussi pour attirer l’attention des autres futurs voyageurs: "Beaucoup de gens ont dû réserver des vacances, en croyant à tort être complètement protégés".

Il existe cependant, peut-être, des assurances particulières couvrant ce cas précis. Exemple: Teralis semble le proposer, mais renseignez-vous particulièrement sur le cas précis d'une quarantaine sans test positif...