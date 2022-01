Important carambolage sur la E42 à Fernelmont: 1 mort et trois blessés

Un important accident s'est produit sur la E42 (Liège vers Namur) entre Fernelmont et l'échangeur de Daussoulx. Plusieurs véhicules sont impliqués. Les services de secours sont présents en nombre sur place.

Les pompiers de la zone NAGE sont sur place. On déplore pour le moment un mort et trois blessés. Une personne a dû être désincarcérée de son véhicule.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis mardi une alerte jaune aux conditions glissantes valable dans l'ensemble des provinces wallonnes, à Bruxelles ainsi qu'en Brabant flamand et dans le Limbourg. L'IRM appelle à la vigilance entre mardi 20h00 et mercredi matin 11h00 en raison de plaques de givre et de brouillard givrant pouvant rendre les routes glissantes.