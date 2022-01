Pour lutter contre les dépôts clandestins, Bertrix installe des bulles à verre enterrées

En proie à de nombreux dépôts sauvages de déchets, Bertrix poursuit ses efforts et vient d’installer de toutes nouvelles bulles à verre enterrées.

La commune de Bertrix en avait assez des dépôts clandestins et des déchets autour de ses bulles à verre classiques, elle a donc décider d'investir dans des bulles à verres enterrées. Présentes depuis des années dans plusieurs grandes villes belges, les bulles à verre enterrées font leur apparition dans de plus petites communes. C’est donc le cas de Bertrix qui vient d’installer ces nouvelles bulles sur 2 sites.

"Nous voulons continuer d'investir dans ces bulles à verres enterrées, qui sont plus esthétiques mais aussi moins bruyantes pour les riverains et qui participent à plus de propreté dans notre commune", explique le bourgmestre de Bertrix, Matthieu Rossignol.

2 des 13 sites à bulles ont été réaménagés, les 11 autres devraient suivre. Coût total pour l'équipement de chaque site : 16.000 euros, en partie supporter par Fost plus.