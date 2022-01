5000 kits incendie distribués aux sinistrés à Verviers: "C'est très important, avec les petites installations de chauffage"

De nombreux sinistrés des inondations vivent aujourd'hui dans des logements de fortune, avec des installations de chauffage parfois précaire. Pour éviter les risques, des "kits incendie" leur ont été distribués.

À Verviers, Yves, le coordinateur de la "Fondation des brûlés" fait le tour des habitations. Ce quartier, comme beaucoup d'autres, a été fort touché par les inondations de cet été. Sa tâche est de distribuer de distribuer aux sinistrés des "kits incendie" : "on a rassemblé un détecteur de monoxyde de carbone, puisque actuellement, c'est très important, avec les petites installations de chauffage. Ensuite on a un détecteur de fumée qui va se déclencher à la moindre fumée dans la pièce dans laquelle il va être installé" décrit Yves. À ces deux outils s'ajoute une couverture anti-feu.

En tout, 5000 kits devraient être distribués. À Verviers, 3400 habitations ont été sinistrées.

Les pompiers espèrent que les sinistrés installeront ces kits le plus vite possible, car il est important de sécuriser sa maison, même lors de travaux. Hugues Joseph, pompier à la zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau, rappelle d'ailleurs que "le monoxyde de carbone, le tueur silencieux comme on l'appelle, est régulièrement dans la presse. On voit qu'il y a eu des accidents et parfois malheureusement des décès. Il est très important de mettre ces appareils chez soi quand on a un appareil qui fonctionne avec une production de flammes".

Cette opération ne va pas se limiter à Verviers, c'est seulement la première commune à en profiter. Toutes les zones sinistrées sont concernées par cette campagne de prévention.