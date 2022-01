Niko Tackian, le roi du thriller, présente son nouveau livre "Respire": l’histoire d’un homme qui repart de zéro sur une île paradisiaque

Niko Tackian, romancier, réalisateur et scénariste, devait être sur le plateau du RTLINFO Avec Vous ce mercredi 26 janvier. Touché par le Covid-19, il a finalement répondu aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans en visioconférence.

Comment allez-vous ?

Ça va très bien. J’ai été quand même assez épargné par rapport à ce que ça pourrait être. Tout va bien. Je me remets tranquillement.

Vous êtes coincé chez vous un peut comme votre héros l’est sur une île. C’est l’histoire de Yohann, écrivain sur le retour. Il veut repartir de zéro…



Absolument, c’est une personne qui essaye de fuir sa vie pour aller respirer dans un endroit idyllique. Et qui fait appel à une société qui fait disparaitre les gens.



Sur cette île, il y a un endroit pour les habitants et il y a une partie qui n’est pas cartographiée. Et on va voir la carte de l’île qui est au début du bouquin. C’est une carte qui vient d’où ?

C’est une carte que j’ai réalisée moi-même avant d’écrire le roman pour pouvoir maîtriser la topographie de mon île, les différents lieux que le héros va essayer de parcourir. Parce que quand on écrit un roman qui tient aussi bien du jeu de piste, de l’aventure que du thriller, il faut avoir devant les yeux clairement les endroits qu’on va traverser (…)