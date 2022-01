Des dizaines de clients Proximus rencontrent de gros problèmes pour accéder à leurs emails: "C'est un préjudice énorme"

Des dizaines de personnes ont contacté la rédaction de RTL info ces derniers jours, évoquant un problème similaire. "Depuis des semaines, les serveurs de Proximus rencontrent d'importantes difficultés qui touchent les boîtes mail Skynet et Proximus", nous a écrit Alice via le bouton orange Alertez-nous.

Sont donc concernées ces personnes qui utilisent le service d'email proposé par Proximus, et qui ont donc une adresse @proximus (ou plus anciennement @skynet).

Un préjudice énorme

Selon Alice, "Proximus fait la sourde oreille, alors qu'il s'agit de ma boîte mail professionnelle. Depuis hier (mardi 25 janvier)", c'est pire: "Je ne peux plus envoyer aucun e-mail. C'est un préjudice énorme et Proximus ne communique pas. Il suffit de lire les nombreux messages restés sans réponse sur les forum de leur site web. C'est infernal et vraiment honteux pour une entreprise d'une telle envergure !", conclut-elle.

"Depuis plusieurs semaines, j'ai des problèmes avec la messagerie Proximus. Mail non envoyés, pas reçus, qui s'effacent, mails vides, plus de mails pendant une semaine, etc. J'ai contacté Proximus qui me parle d'un problème général. Des mails importants se perdent probablement à divers niveaux", nous avait écrit un autre témoin le 24 janvier.

"On est en train d'investiguer"



Nous avons contacté l'opérateur historique, qui reconnait "des soucis hier (mardi) sur les mailbox Proximus et Skynet. Il s'agissait d'un problème de mots de passe, mais il a été réglé". Le porte-parole évoque aussi des problèmes avec les boites de réception: "Des emails lus qui réapparaissaient, mais là aussi, c'est réglé".

Il demeure cependant encore des soucis "pour ceux qui utilisent des logiciels tiers pour accéder à ces emails", comme Outlook ou Gmail (ces applications permettent de relever le mail de plusieurs boites). "Sur le webmail (le fait d'accéder à sa boîte mail via un navigateur internet), il n'y a plus de souci".

Proximus "est en train d'investiguer" sur l'origine du problème, et précise qu'il n'était "pas généralisé". Il y a "plusieurs centaines de milliers d'adresses" Proximus et Skynet: toutes n'ont donc pas été impactées, selon le porte-parole.