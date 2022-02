Des plaques d'immatriculation cachées par un sac en plastique à Schaerbeek: que risquent les fraudeurs ?

Certaines personnes malhonnêtes pourraient être tentées de d'utiliser certains subterfuges pour éviter une amende en voiture. Une méthode courante consiste à cacher des numéros de son véhicule, mais attention, les conséquences peuvent coûter cher !

Les rues de Bruxelles connaissent un nouveau genre d'incivilité. C'est du moins ce que prétend Kezban, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous : "C'est pour vous signaler un nouveau mode de fraude pour ne pas payer son ticket de stationnement : il consiste à mettre un sac plastique ou un papier pour couvrir une ou plusieurs lettres de la plaque d'immatriculation, et ainsi éviter de recevoir l'amende". Un phénomène que ce Bruxellois aurait particulièrement remarqué aux alentours de la place Liedts, à Schaerbeek.

Nous avons contacté la zone de police de Bruxelles Nord. Celle-ci reconnaît que ce genre de fraudes existent : "Certaines personnes mettent une feuille de papier sur la plaque d'immatriculation, certains ouvrent leur portière de sorte que la plaque ne soit pas visible, mais à notre connaissance, ce n'est pas largement diffusé". Cette pratique ne serait donc pas aussi courante que le prétend notre témoin.

Les zone de police de Montgomery et de Bruxelles-Ouest nous ont donné une réponse similaire : ce modus operandi n'est pas connu des services de police Bruxellois, et ne serait donc pas en recrudescence.

En revanche, des règles existent bel et bien. Il est interdit de cacher ses numéros ou lettres de plaque d'immatriculation. Masquer sa plaque d'immatriculation, volontairement ou non, vaut une amende de 58 euros et le risque de se retrouver devant le tribunal, selon Touring. Dans ce cas, le fraudeur peut subir des peines encore plus lourdes et peut se voir retirer son permis de conduire.