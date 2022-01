 Les Belges auront bientôt un nouveau passeport: il sera décoré… avec nos plus célèbres bandes dessinées (photos)

Le passeport belge, document officiel permettant de voyager en dehors de l'Union Européenne, va enfin devenir un peu moins rébarbatif. Auparavant très sobre (quelques illustrations architecturales en noir et blanc), il sera bientôt affublé de références plus joyeuses à la bande dessinée, un des fleurons artistiques belges.

On retrouvera, dispersées sur les 32 premières pages, des références (en couleurs, cette fois), à Tintin, aux Schtroumpfs, à Blake & Mortimer, et Largo Winch. Mais également à Natacha, au Marsupilami, à Lucky Luke, Boule & Bill et Spirou et Fantasio, etc...



© Hergé-Moulinsart 2021



© Editions Blake & Mortimer / Studio Jacobs, 2021

Outre un relooking le nouveau passeport intègre désormais 48 éléments de sécurité, compte un chiffre de plus (donc 2 lettres et 7 chiffres), a un code-barre intégré au verso, une page de données de polycarbonate et deux pages supplémentaires (66 au total).

Le prix facturé par les Affaires étrangères (hors taxes communales, donc) ne change pas, ni la validité (7 ans ou 5 pour les mineurs), ni les options de livraison (de 65€ à 350€ selon le degré d'urgence).



































Voici les indispensables copywright des illustrations ci-dessus :

Les Aventures de Tintin, couvertures, © Hergé-Moulinsart 2021

Natacha, page 5, © Dupuis, 2021 © 2021 – www.atomium.be – SOFAM

Marsupilami, pages 8-9, © Dupuis/Dargaud-Lombard, 2021

Bob et Bobette, pages 10-11, © 2021 Standaard Uitgeverij

Blake & Mortimer, pages 16-17, © Editions Blake & Mortimer / Studio Jacobs, 2021

Lucky Luke, pages 20-21, © Lucky Comics, 2021

Les Schtroumpfs, pages 22-23, © Peyo

Spirou et Fantasio, pages 24-25, © Dupuis, 2021

Largo Winch, pages 28-29, © Dupuis, 2021