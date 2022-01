52,3 millions dédiés à la cybersécurité

(Belga) Dans le cadre du plan de relance de la Belgique, 52,3 millions sont dédiés à la cybersécurité et 61 millions au renforcement des capacités cybernétiques de la Belgique, a exposé le secrétaire d'État pour la Relance Thomas Dermine, lors de la quatorzième édition de l'"European Space Conference" organisée mardi et mercredi au palais d'Egmont à Bruxelles. "Ces investissements garantiront à la Belgique sa capacité à protéger ses infrastructures contre les cyberattaques et, si nécessaire, pour mener une contre-attaque", a-t-il ajouté. Selon lui, "la Belgique consacre des moyens substantiels à la cybersécurité. La plupart des infrastructures critiques en Europe (les communications, le transport aérien, le commerce maritime, les services financiers, la surveillance météorologique et la défense) dépendent fortement de l'espace pour leur fonctionnement quotidien. La Cybercriminalité présente de sérieux risques."

Le secrétaire d'État a aussi rappelé que l'ESA (agence spatiale européenne) a récemment réinvesti sur son site de Redu (province de Luxembourg) pour faire de l'European space Security and Education Centre (ESEC) un hub européen de la cybersécurité. "Des développements significatifs sont encore attendus dans les prochains mois pour faire de Redu réellement le centre névralgique des activités de Cyber-Défense de l'ESA", annonce M. Dermine dans un communiqué. (Belga)