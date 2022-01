Météo: des conditions hivernales à craindre sur le sud du pays dans les heures à venir

La nuit prochaine et jeudi matin, les nuages bas et brouillards pourront conduire à la formation de givre en Haute Belgique, indique mercredi l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques précipitations hivernales seront également possibles, en quantités limitées mais qui pourront temporairement prendre la forme de faibles pluies verglaçantes.



L'IRM place donc les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg en phase d'avertissement jaune de mercredi 20h00 jusqu'à jeudi 10h00.