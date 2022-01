Coronavirus dans les écoles: 102 établissements scolaires actuellement fermés en Flandre

On dénombre actuellement en Flandre 102 écoles fermées en raison de la pandémie de coronavirus. Il s'agit de 67 écoles secondaires et 35 écoles de l'enseignement primaire, a déclaré mercredi le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts, au parlement flamand. Le nombre d'écoles qui ferment temporairement leurs portes à cause du Covid-19 augmente rapidement. La semaine dernière, il était question de 19 écoles fermées.



Selon le ministre N-VA, les 102 écoles ont été fermées "soit parce que la sécurité est menacée par le nombre d'infections, soit parce que la qualité de l'enseignement est menacée". M. Weyts a également insisté sur sa demande d'assouplissement des mesures de quarantaine dans l'enseignement. Aucun accord n'a pu être trouvé lors d'une réunion entre les ministres de la Santé publique et de l'Enseignement, mercredi matin. Rien que dans l'enseignement catholique francophone, "une centaine d'écoles" sont actuellement fermées dans le fondamental, et "une dizaine d'écoles secondaires", avait affirmé mercredi matin le directeur général du Segec (Secrétariat général de l'enseignement catholique) Etienne Michel, au micro de Bel RTL. Selon lui, on est aujourd'hui à 28% d'élèves absents et 21% d'enseignants, dans le fondamental.