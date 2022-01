USA: la Fed maintient ses taux directeurs mais envisage de les relever "bientôt"

(Belga) La banque centrale américaine (Fed) a annoncé mercredi le maintien de ses taux directeurs entre 0 et 0,25%, mais a signalé qu'elle envisageait de les relever mi-mars dans un contexte d'inflation élevée et d'un marché du travail jugé solide.

"Avec l'inflation bien supérieure à 2% et un marché du travail vigoureux, le Comité (de politique monétaire) s'attend à ce qu'il soit bientôt approprié de relever la fourchette cible du taux", a indiqué l'institution dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion régulière de politique monétaire. Les responsables de l'institution ont précisé qu'elle mettrait fin à ses achats d'actifs "début mars", condition sine qua non pour relever les taux possiblement dans la foulée de sa réunion prévue mi-mars. Les taux directeurs avaient été abaissés dans une fourchette de 0 à 0,25% en mars 2020, face à la pandémie de Covid-19, pour soutenir l'économie via la consommation. L'objectif est de ralentir l'inflation en pesant sur la demande, en faisant grimper les taux d'intérêts des prêts accordés par les banques commerciales aux particuliers et aux entreprises. La Fed a par ailleurs signalé une réduction des contraintes d'approvisionnement, ce qui devrait contribuer à ralentir l'inflation. La publication du communiqué de la Fed a dans un premier temps fait bondir le Nasdaq de plus de 3% avant de tempérer sa réaction. Les prix ont grimpé de 7% en 2021, leur rythme le plus rapide depuis 1982, selon l'indice CPI. La Fed privilégie un autre indicateur de l'inflation, l'indice PCE, dont les données pour 2021 seront publiées vendredi.