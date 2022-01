Pourparlers sur l'Ukraine - Les discussions de Paris "pas simples", nouvelle réunion dans deux semaines à Berlin

(Belga) La Russie et l'Ukraine vont poursuivre leurs discussions sous médiation franco-allemande dans deux semaines à Berlin après des discussions "pas simples" mercredi à Paris, a déclaré l'envoyé spécial russe sur le conflit ukrainien, Dmitri Kozak.

"Malgré des différences de lecture, la trêve doit persister, le cessez-le-feu doit être maintenu" entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, a-t-il ajouté à l'issue d'une réunion des représentants des chefs d'Etat et de gouvernement des quatre pays à l'Elysée. L'émissaire russe a précisé que la réunion de Berlin se ferait au même niveau des conseillers et qu'un sommet n'était "pas à l'agenda". "Nous espérons que nos collègues ont compris nos arguments et que dans deux semaines nous aurons des résultats", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à l'ambassade. "Nous voulons maintenir ce dialogue" a pour sa part déclaré le négociateur ukrainien Andriï Iermak depuis l'ambassade d'Ukraine. Les négociateurs "restent engagés pour atténuer les désaccords actuels dans les travaux à venir", selon le communiqué commun publié à l'issue de la rencontre marathon d'un peu moins de neuf heures. "Ce qui est important, c'est que le communiqué d'aujourd'hui est le premier document significatif sur lequel nous réussissons à tomber d'accord depuis décembre 2019", a estimé M. Iermak. (Belga)