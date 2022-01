Espagne: taux de chômage inférieur à celui de l'avant-pandémie

(Belga) Le taux de chômage a fortement reculé l'an dernier en Espagne, passant de 16,13% à 13,3% de la population active, soit un niveau inférieur à celui de l'avant-pandémie, a annoncé jeudi l'Institut national de la statistique (INE).

Au total, 3,1 millions de personnes étaient inscrites au chômage fin décembre dans la quatrième économie de la zone euro, contre 3,42 millions fin septembre et près de 3,7 millions fin 2020, précise l'organisme public. Ce chiffre, qui confirme des données publiées début janvier par le gouvernement, est inférieur à celui que l'Espagne connaissait avant la crise sanitaire (3,19 millions de chômeurs fin 2019, soit 13,8% de la population active). Il ne prend toutefois pas en compte les personnes inscrites au chômage partiel dans le cadre du mécanisme instauré face au Covid-19, qui étaient encore près de 102.000 fin décembre, selon le ministère de la Sécurité sociale. Ce dispositif, en vigueur depuis avril 2020, permet à des entreprises affectées par les restrictions sanitaires de bénéficier d'aides publiques. Il a été prolongé jusqu'au 28 février par le gouvernement. Selon l'INE, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé dans l'ensemble des secteurs d'activité. Le recul le plus notable a eu lieu dans les services (440.500 demandeurs d'emploi en moins), secteur clé de l'économie espagnole, très dépendante du tourisme. Les régions qui ont le plus profité de la reprise sont la Catalogne (-142.500 demandeurs d'emploi), la région de Madrid (-122.500) et l'Andalousie (-85.500). L'Espagne a été l'une des économies occidentales les plus durement frappées par la pandémie en 2020, avec une chute de 10,8% de son PIB. Le pays avait alors fini l'année avec un demi-million de chômeurs supplémentaires, principalement dans le tourisme et l'hôtellerie.