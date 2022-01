La Flandre veut protéger ses oiseaux des champs

(Belga) La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir, a lancé un programme de préservation des oiseaux des champs. Malgré les efforts entrepris, leur nombre ne cesse de diminuer, a noté la ministre qui y voit un problème non seulement pour la biodiversité mais également pour la beauté des paysages.

Parmi les causes de ce phénomène, on retouve l'agriculture intensive et l'usage de pesticides qui complique la recherche de nourriture pour ces espèces (alouette, perdrix, vanneau, linotte, moineau, etc.). Le programme s'étend sur cinq ans et prévoit diverses mesures dont des conventions conclues avec les agriculteurs pour protéger ces oiseaux. La collaboration du monde agricole est essentielle, a souligné la ministre. (Belga)