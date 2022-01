Démantèlement d'une fabrique illégale de cigarettes

Hier, la douane a fait une descente dans un hangar situé à Balen, en Flandre. À cette occasion, une fabrique illégale de cigarettes en plein montage a été découverte. S’y trouvaient différentes machines dont une ligne de découpe et 30 tonnes de tabac. La saisie de tabac non transformé représente une fraude de 6,5 millions de droits éludés (accises et TVA).

Dans les entrepôts, ont été également découvert des espaces de vie et de sommeil, avec 20 lits prévus pour les travailleurs. Six suspects, 4 Bulgares et 2 Belges, ont été arrêtés.

L’enquête est encore en cours.