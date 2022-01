Le centre de vaccination de Saint-Josse fermé deux jours en raison de la hausse des cas

(Belga) Le centre de vaccination de Saint-Josse-ten-Noode, à Bruxelles, restera exceptionnellement fermé jeudi et vendredi en raison d'une flambée des contaminations au Covid-19 parmi le personnel médical, annoncent les autorités communales dans un communiqué.

Le centre sera désinfecté totalement et le personnel en quarantaine, remplacé. "Comme dans les écoles, les crèches, les entreprises, etc., le nombre de contaminations explose au sein du personnel médical. Nous appliquons strictement les règles de quarantaine et nous n'avons pas d'autre option qu'une fermeture temporaire", commente le bourgmestre de la commune, Emir Kir.