A Eghezée, le village de Branchon est en cours de transformation

A Eghezée, le village de Branchon sera bientôt méconnaissable. Tour d'abord, il y a une dizaine de jours, 82 peupliers ont été abattus. Ils seront replantés, avec des chênes, au printemps. Mais le chantier est bien plus vaste : des travaux ont débuté dans la propriété du château, à l’abandon ces dernières années…

18 nouveaux logements et une piscine

"Dans ce château, 9 nouveaux logements seront créés", explique Rude Delhaise, bourgmestre d'Eghezée. "Dans ses annexes, également 9 nouveaux logements. Les habitants de ces 18 nouveaux logements bénéficieront également d'une piscine et d'un "pool house" dans le parc du château".

Des trottoirs sécurisés, le long du château, seront aussi installés, la route du Baty sera rénovée et une aire de jeux sera aménagée pour les plus petits. Voilà qui devrait redynamiser le quartier et satisfaire les 540 habitants de Branchon qui se sentaient oubliés par la commune.