Marcel, enseignant à la retraite, vient en renfort dans son ancienne école: "C'est un bonheur"

Pour pallier les absences de professeurs dans les classes, les écoles peuvent faire appel aux enseignants retraités. C'est le cas de Marcel Léonard. Il est à la retraite depuis trois ans mais il a gardé contact avec son ancien établissement de Wavre. Depuis ce matin, il a repris en urgence une classe de 3ème et 4ème primaire.

Enseignant à la retraite depuis 3 ans, Marcel Léonard a été appelé en renfort hier fin d’après-midi pour donner cours en primaire. Il a directement répondu présent. "Pour moi, c'est une passion", dit-il. "Les enfants nous apportent une montagne de choses. C'est un bonheur de pouvoir faire ça."



Ça n'a pas trop été trop difficile pour lui de se replonger dans l’ambiance, il a enseigné durant 38 ans dans cette école. Et surprise, aujourd’hui, il se retrouve face à la classe de son petit-fils. "J'ai déjà eu ma petite-fille", explique-t-il. "Et le hasard des journées peut faire que je me retrouve avec mon petit-fils." Nolan, 6 ans, confirme timidement qu'il est content d'avoir son grand-père comme professeur : "J'aime bien."

"Sans ces personnes qui reviennent, on serait perdu."

Depuis la rentrée, la situation est devenue incontrôlable. Aujourd’hui 8 professeurs sur 17 sont absents ainsi que la directrice, positive au covid. "C'est énorme", dit Annick Coulson, la secrétaire de l'école. "Sans ces personnes qui reviennent, on serait perdu."



Pour les élèves, la situation n’est pas toujours évidente non plus. "C'est un peu énervant car on change de professeur des fois", dit une jeune fille. "Je me sens seul car mon amie est en quarantaine", soupire une autre.



Dans cette école de Wavre, de nombreux élèves sont en effet absents. Environ une cinquantaine sur les 190 que compte l’école.