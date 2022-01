L'animatrice télé Alessandra Sublet à l'affiche d'un film: elle raconte comment elle est devenue comédienne (vidéo)

L'animatrice et fraîchement comédienne Alessandra Sublet était l'invitée du RTL INFO "Avec Vous" pour parler du téléfilm dont elle détient le rôle principal, "Handi-Gang". Il sera diffusé sur RTL TVI dès le 16 février prochain.

Alessandra Sublet, animatrice télé française, était l'invitée d'Olivier Schoonejans dans le RTL INFO 13h. "C'est ma première fois en Belgique", lance-t-elle. Si l'animatrice est venue dans notre pays, c'est pour nous parler d'un téléfilm, "Handi-Gang", dont elle tient le rôle principal.

Sur le plateau, elle explique comment lui est venue l'envie de devenir comédienne : "C'est la réalisatrice qui m'a proposé le projet. J'avais eu d'autres propositions avant mais je me disais que je n'étais pas du tout légitime pour ça. J'ai lu le scénario et je lui ai demandé de me faire faire un essai. On a passé l'essai et je me suis dit que ça passait, que je m'acceptais (à l'écran). Et puis, au final, j'ai pris tellement de plaisir que je me suis dit que ce ne serait pas la dernière fois", raconte-t-elle.

La réalisatrice du film, Stéphanie Pillonca, l'a aussi aidé à se mettre en confiance, explique la comédienne: "J'ai été tellement bien encadrée par la réalisatrice que ça donne confiance".

Mais ce qu'elle a le plus aimé en tournant, c'est cette "adrénaline" : "Ce qui est génial c'est que pendant des années, j'ai été en direct avec l'émission 'C à vous', et puis après, le direct est sorti de ma vie. Et ce que j'ai retrouvé en tournant, quand bien même ce n'est pas du direct, c'est l'adrénaline qu'on a quand on est en direct sur un plateau, ce qui fait qu'on aime ce métier. Pour tout vous dire, si je me dis que ce n'est pas la dernière fois, c'est parce que ce truc, cette petite adrénaline, elle me manquait" , a-t-elle confié.

Handi-Gang c'est une mini-série, adaptée d'un livre, qui raconte l'histoire "en partie vraie, d'un gang d'handicapés dans les années 70 qui menaient des actions pour revendiquer leur droit à l'accessibilité", explique Alessandra Sublet. "La réalisatrice en a fait un film très touchant sur le parcours de cet adolescent et de cette maman qui essaie de se résigner à son fils qui grandit et qui mènera elle aussi des actions pour revendiquer son droit à l'accessibilité", a-t-elle ajouté, précisant que le long-métrage est "une note positive".

Au casting, on retrouve notamment le nageur français Théo Curin, lui-même amputé de 4 membres. Pour lui aussi, Handi-Gang, c'est son premier film, explique Alessandra Sublet qui a été bluffée par son jeu d'acteur : "C'est un garçon qui pousse à l'admiration. Il a eu une méningite à 6 ans, il est amputé des 4 membres, et depuis il ne cesse de se challenger. Et c'est un garçon qui vient à la comédie de façon hyper naturelle, c'est son premier film et c'est un excellent comédien",

Handi-Gang sera diffusé sur RTL TVI dès le 16 février prochain.