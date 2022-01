Si vous prenez demain une photo d'une centrale nucléaire en Belgique, vous risquez une grosse amende

A partir de ce vendredi, il sera interdit de prendre en photo les centrales nucléaires en Belgique. C'était déjà le cas pour les photos aériennes mais dorénavant cette interdiction est généralisée. Si vous faites un selfie avec un réacteur en arrière-fond vous pourrez être poursuivi.

Cette nouvelle mesure rentre en vigueur pour éviter de donner des informations à des personnes malveillantes, comme des terroristes qui voudraient commettre une attaque.

Louise Liénard, porte-parole de l'agence fédérale de contrôle nucléaire, détaille ces nouvelles mesures : "On a élargi le champ d' application aux photos non-aériennes et non-spatiales. Pourquoi? Dans un intérêt de sécurité publique, mais aussi pour s'ailgner aux règles qui sont déjà mises en vigueur pour d'autres terrains sensibles... comme par exemple les installations militaires ou les prisons".

Si vous souhaitez tout de même prendre une image, il faudra obtenir l'accord du ministre de l'Intérieur. Plus question non plus de diffuser des images sur les réseaux sociaux. En cas d'infraction vous risquez une peine de prison de huit jours à un an d' emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 800 euros.