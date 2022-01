France: un enfant de 10 ans retrouvé mort dans une valise, sa mère recherchée par la police

Un enfant de 10 ans a été retrouvé mort jeudi dans une valise en France, dans le département de la Seine-et-Marne, au lendemain de sa disparition avec sa mère de 33 ans de leur domicile de Ferrières-en-Brie, a appris l'AFP de sources policières et du parquet de Meaux.



"Le mari est rentré chez lui hier soir et a découvert que son épouse et son fils de 10 ans (avaient) disparu du domicile. Il y a des traces de sang au niveau de la chambre du garçon", a déclaré à l'AFP une source policière, confirmant une information du journal Le Parisien.

Le corps a été retrouvé à la mi-journée dans une valise, jetée dans une benne à gravats située non loin de la résidence familiale, selon des sources policières et la procureure de Meaux Laureline Peyrefitte. La mère demeurait introuvable jeudi en fin d'après-midi. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles.