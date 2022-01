Durcissement des règles pour les guichets automatiques de cryptomonnaies

(Belga) La chambre a approuvé jeudi en séance plénière un projet de loi porté par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem visant à durcir les règles relatives aux guichets automatiques de cryptomonnaies.

À ces distributeurs, il est possible d'échanger de l'argent liquide contre des cryptomonnaies et vice versa. Aujourd'hui, la Belgique compte des dizaines de machines de ce type, surtout dans les villes. Désormais, les fournisseurs devront s'enregistrer auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et devront se conformer à des règles strictes. Il sera en outre interdit aux personnes relevant du droit d'un pays tiers d'offrir sur le territoire belge des services liés aux monnaies virtuelles. Une telle interdiction existe déjà aux Pays-Bas. (Belga)