L'armée américaine sommée de faire plus d'efforts pour éviter les victimes civiles

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a sommé les militaires de faire plus d'efforts pour éviter les victimes civiles lors de frappes aériennes, après plusieurs bavures meurtrières ayant entaché la réputation de l'armée américaine.

La protection des civils est un "impératif stratégique et moral", a noté M. Austin dans un mémo destiné à la chaîne de commandement militaire et publié jeudi. "Nous allons réexaminer la façon dont nous évaluons les incidents qui peuvent avoir causé des dommages aux civils, reconnaître les dommages infligés aux civils (...) et en incorporer les leçons tirées dans la préparation et l'exécution de futures opérations", a-t-il ajouté. Le ministre a donné trois mois au Pentagone pour lui remettre un plan d'action pour éviter au maximum les victimes civiles, puis trois mois supplémentaires pour élaborer de nouvelles instructions destinées aux opérateurs de drones et à leur chaîne de commandement. Il a en outre décidé de créer un "centre d'excellence" pour développer de meilleurs outils capables de réduire les risques pour les civils, et de rassembler sur une base de données unique tous les incidents connus par les divers commandements de l'armée américaine dans le monde, afin d'en tirer les leçons. Ces mesures étaient recommandées par un rapport du centre de réflexion Rand commissionné par le Pentagone à la demande du Congrès. Remis en février 2021 au Pentagone mais rendu public jeudi, ce rapport conclut que les divers commandements de l'armée américaine ne partagent pas suffisamment les leçons tirées de leurs bavures et que le ministère américain de la Défense ne dédommage pas les familles des victimes de façon cohérente.