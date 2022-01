Les Pays-Bas reprennent la mission de protection de l'espace aérien du Benelux

(Belga) La force aérienne néerlandaise est depuis jeudi responsable de la protection de l'espace aérien du Benelux. Les F-16 de la base aérienne de Volkel (sud-est) ont repris cette tâche aux avions de combat belges, annoncent les ministères de la Défense des deux pays. La Belgique reprendra à nouveau cette mission le 13 mai.

La Belgique et les Pays-Bas sont responsables ensemble de la surveillance de l'espace aérien des pays du Benelux. Ils assument cette mission en alternance, pendant plusieurs semaines. Deux F-16 sont toujours opérationnels pour cette tâche. Aux Pays-Bas, ils sont stationnés sur la base aérienne de Leeuwarden (nord) ou sur celle de Volkel. En Belgique, c'est Florennes ou Kleine Brogel qui constituent les ports d'attache. La mission - "Quick Reaction Alert" (QRA) dans le jargon militaire - exige une surveillance jour et nuit, 7 jours sur 7. Les avions de chasse belges et néerlandais se tiennent prêts à tour de rôle pour protéger l'espace aérien des trois pays et intervenir contre le terrorisme. Ils décollent au moindre incident. Il s'agit la plupart du temps d'intercepter des avions non identifiés. Les F-16 belges continuent eux à assurer la protection de l'espace aérien de la mer Baltique, depuis la base aérienne estonienne d'Amari. L'OTAN est chargée de garantir l'intégrité, la sûreté et la sécurité de l'espace aérien de l'ensemble des membres de l'Alliance, rappelle la Défense sur son site internet. Comme les pays baltes ne disposent pas des avions appropriés pour surveiller leur propre espace aérien, les membres de l'Alliance s'en chargent. Arrivé en décembre, le détachement belge y restera pour une durée de quatre mois, jusqu'en mars.