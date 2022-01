Malgré l'incertitude, les organisateurs du grand feu de Bouge gardent espoir

Y-aura-t-il un grand feu à Bouges le 6 mars prochain? À l'heure des annulations de carnavals, les organisateurs se posent la question. En attendant, la construction du bucher se poursuit, il devrait faire entre 8 et 10 mètres de haut cette année.

A l'heure actuelle, les membres de la Confrérie Royale sont dans le flou: le grand feu de Bouge aura t'il lieu le 6 mars prochain? Malgré l'incertitude qui plane, ils gardent l'espoir. Le comité d'Erpent-Bois William a reçu l'autorisation de la ville de Namur, ce qui renforce les espérances de Roger Stecker, président de la Confrérie Royale du grand feu traditionnel de Bouge : "Quand on voit les manifestations qui se passent avec plus de 30 ou 40 milles personnes, et qu'on laisse la manifestation avoir lieu, et qu'ici nous ne brassons pas autant de monde: je crois qu'on peut espérer pouvoir allume notre grand feu".

Le grand feu de Bouge n'a jamais été annulé. Il n'a été reporté qu'une seule fois : en 1934, suite au décès du Roi Albert. Néanmoins, l'année dernière, seule une trentaine de membres de la Confrérie Royale avait été autorisée à voir le Bonhomme hiver brûler. La grande question pour les organisateurs est donc de savoir dans quelles proportions l'événement, qui draine habituellement entre 2.000 et 5.000 personnes, sera autorisé.