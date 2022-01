Les American Staffordshire ou Pitbulls sont-ils plus dangereux que les autres chiens?

En moyenne en Belgique, on estime que 35.000 personnes seraient victimes d'une morsure de chien chaque année. Un chiffre en constante augmentation car de nombreux chiens ne sont pas correctement éduqués ou suffisamment socialisés. C'est le cas notamment des American Staff.



"À partir du moment où vous avez un chien bien sociabilisé dès le début, que depuis tout petit, il était habitué à voir des chiens jouer avec d'autres chiens. A priori, les chances que ça arrive sont très très faibles, explique Grégory Kirschfink, comportementaliste et éducateur canin. On va pas dire inexistantes parce qu'on parle toujours d'un animal mais en tout cas les chances qu'il y ait un dérapage sont très, très faibles. Donc ce qui compte, c'est surtout l'éducation qu'on va donner à ce chien".



L'American Staff possède des mâchoires particulièrement puissantes avec des dents bien développées. Capable d'exercer une pression de plusieurs centaines de kilos, il était utilisé au siècle dernier comme chien d'attaque.



"Dans ce contexte savoir bien encadrer, bien éduquer, aussi bien le propriétaire que le chien lui-même afin d'éviter justement de se retrouver dans une situation fort dommageable comme on en a connu malheureusement quelques-unes dans ces moments-ci", raconte Yves Boclinville, président du syndicat de l'élevage canin de Liège.



Ce chien d'une trentaine de kilos, aux qualités physiques exceptionnelles, demande à être sorti régulièrement. Le port de la muselière est par exemple obligatoire, tout comme la laisse. Attention aussi à veiller au pedigree du chien si vous voulez en acquérir un. "En fait, les éleveurs qui élèvent avec le pedigree. Ici en Belgique, c'est le pedigree de la société royale Saint-Hubert, raconte Christine Marville, éleveuse. Ils connaissent parfaitement leur lignée, sélectionnent les sujets les plus équilibrés, sociabilisent leur chiot et ne vendent certainement pas leur choix à n'importe qui".



L'American Staff, considéré comme un chien dangereux, doit obligatoirement être déclaré à l'administration de votre commune.