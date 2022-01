"Client Skynet depuis les années 1990", Guy fait partie des clients Proximus ayant de gros problèmes avec leurs emails: enfin une solution ?

"Tous les jours, je n'ai que des problèmes", explique Guy, 67 ans. Cet habitant de Beersel à la lisière de Bruxelles nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour revenir sur les problèmes que rencontrent actuellement les clients Proximus avec leurs emails.

Des dizaines de personnes ont contacté notre rédaction ces derniers jours, évoquant un problème similaire. Sont concernées les personnes qui utilisent le service d'email proposé par Proximus, et qui ont donc une adresse @proximus (ou plus anciennement @skynet).

Une perte de temps énorme et inutile

"En lisant votre article, je me suis dit que j'allais réagir et surenchérir. Le problème est perturbant et je suis vraiment ennuyé", précise Guy qui détaille: "Tous les jours, j'ai des mails qui disparaissent. Je ne retrouve plus des mails envoyés également. Il existe aussi des lenteurs entre le moment où vous envoyez un mail et le moment où il va dans la boite 'Envoyés'."

A 67 ans, Guy travaille toujours et se définit lui-même comme un hyperactif. "Je fais partie d'asbl, de différentes fédérations aussi." Vous l'aurez compris, l'accès à ses mails représente un outil précieux. "C'est une contrainte dont je me serai bien passé. C'est une perte de temps énorme et inutile."

Des mots de passe changés pour rien

L'habitant de Beersel utilise plusieurs produits de la gamme Apple: MacBook, iPhone, iPad,… "La synchronisation entre les appareils est rendue très compliquée." Guy dit rencontrer ces tracas depuis le mois d'octobre, mais ce n'est que récemment que Proximus a reconnu un problème plus global. "Au début Proximus me disait que j'étais un cas isolé et d'aller voir Apple. J'y suis allé et eux m'ont dit que Proximus était en cause."

Enfin, autre 'bug' technique pointé du doigt: des soucis liés aux mots de passe. Guy dit avoir changé au moins 4 fois de mots de passe à la demande de Proximus ces derniers temps, mais en vain. Rien ne change, les problèmes persistent.

Proximus réagit à nouveau et met en place un outil

Plus tôt cette semaine, Proximus avait reconnu rencontré un problème d'envergure. Mais depuis, la situation n'a pas changé si l'on en croit Guy et d'autres témoignages. De quoi forcer Proximus à communiquer à nouveau en cette fin de semaine: "Au vu des commentaires que nous continuons à recevoir concernant l'usage des adresses e-mails Proximus / Skynet, nous vous confirmons que le problème général de login aux serveurs mails que nous avons rencontré ce mardi 25/01 est sous contrôle."

Mais l'entreprise de préciser: "Depuis plusieurs semaines, certains de nos clients rencontrent d'autres difficultés (e-mails vides, e-mails dont le statut "non-lu" ne change pas, etc.). Nous comprenons l'embarras d'une telle situation et vous présentons nos excuses les plus sincères pour ce désagrément."

Face à une telle situation, l'entreprise s'est résolu à mettre en place un formulaire en ligne et a invité les clients impactés à le compléter > FORMULAIRE A REMPLIR

Je suis un client fidèle

Les personnes concernées sont vivement invitées à compléter ledit formulaire. "Nous pourrons alors prendre toutes les actions nécessaires pour votre compte personnel", précise encore Proximus. Guy, notre alerteur, précise à propos de ce formulaire qu'il en a jamais été informé et qu'il n'a pas été averti de sa mise en ligne.

Malgré tous ces embarras, Guy ne compte pas changer d'opérateur. Guy est un client de longue date. "Je suis client Skynet depuis la mise en circulation des premiers GSM, soit depuis les années 1990. Je n'ai jamais été à la concurrence, malgré les abonnements plus chers chez Proximus. Je leur fais confiance. Pas envie d'aller voir chez quelqu'un d'autre car je suppose qu'ils vont trouver une solution", conclut-il plein d'espoirs.