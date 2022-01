Chaque année, environ 3.000 vaches meurent après avoir ingéré nos canettes: comment y remédier?

Chaque année, des milliers de vaches (3.000 environ) meurent d’avoir ingéré des déchets jetés sur les bords de la route. Ce sont essentiellement des boites de coca ou de bières, qui leur perforent l’estomac. "Ces dernières années, il y a plus de canettes le long de nos champs et plus d'accidents chez nos animaux. C'est sans doute dû au confinement et au fait que la population qui se promène beaucoup plus et sans doute aussi à la fermeture des cafés", explique Marianne Streel, présidente de la Fédération Wallonne de l’Agriculture.

Régulièrement revient l'idée d’imposer une consigne sur les canettes métalliques. Les autorités politiques n'ont pas encore tranché la question.

Le gouvernement wallon prévoit, dans sa déclaration de politique régionale, une mise en place progressive, à l'échelle de la Belgique, d'un système, "qui soit viable économiquement, efficace et qui permette d'obtenir des gains environnementaux et de propreté publique."

Eduquer et sensibiliser

Depuis l'opposition, le cdH a déposé au parlement wallon une proposition de décret pour instaurer une consigne sur ces petites boîtes métalliques. En attendant, dans les fermes, on regarde presqu’impuissant les dégâts de ses incivilités de la vie quotidiennes, qui sont en augmentation depuis deux ans.

Parmi les solutions possibles: l'aimant médical. Cet objet de quelques centimètres est placé dans la panse des vaches par voie orale. "En attirant et en piégeant les débris métalliques, il évite que ceux-ci causent des lésions en migrant dans des organes fragiles, comme le cœur ou le diaphragme", explique l'agence sanitaire française Anses sur son site internet. Mais il existe quelques inconvénients, selon un éleveur que nous avons rencontré à Nandrin, en région liégeoise. "La canette n'arrive pas à se faire aimanter lorsque ce n'est pas du fer", explique-t-il.

Pour la Fédération Wallonne de l’Agriculture, seules l'éducation et la sensibilisation de la population aux conséquences engendrées par les incivilités pourraient aider à réduire le phénomène.