Les soldes d'hiver se terminent bientôt: quel bilan peut-on dresser?

Un mois de réductions s'achève ces prochains jours en Belgique. Et nombre de commerçants sont plutôt déçus de cette période de soldes d'hiver. Ils n'ont pas récupéré leurs chiffre d'affaire d'avant la crise. Exemple en région namuroise, où les magasins ont perdu 15 % par rapport à 2019.

Entre petites localités et grands centres-villes, le sentiment des commerçants après la période de soldes est variable.

Dans la commune d'Éghezée, malgré un contexte économique et sanitaire morose, l'heure est plutôt à la satisfaction. "Les gens ont voulu se faire plaisir", remarque cette commerçante. "On a une facilité au niveau du parking, et puis les gens veulent retrouver leurs magasins de proximité. C'est ça notre grande force à Éghezée."

Selon l’Union des classes moyennes (UCM), Éghezée fait partie des petites localités dont les commerces profitent du télétravail au détriment de villes plus importantes, comme Namur. "Les centres-villes de proximité ont sans doute mieux fonctionné en cette période de soldes parce que les consommateurs étaient chez eux et ont donc consommé plus proche de chez eux. Cela s'est fait dans des centres-villes de proximité plutôt que dans les grandes villes où traditionnellement ils travaillaient", estime la Fédération.

Un recul de 15%

Tendance confirmée par un commerçant namurois. Il indique que son chiffre d’affaires est 30 à 40% inférieur à celui des soldes 2019, soit juste avant la crise sanitaire. "Pour cette année, ce qui a beaucoup joué, c’est évidemment la vague de contamination Omicron mais aussi le télétravail, observe-t-il. La semaine, les gens ne ressortent de chez eux pas juste pour acheter des vêtements. Je pense que l'augmentation du prix de l’électricité et de l’énergie y sont aussi pour quelque chose."

Pour ces soldes d'hiver, tout commerce confondu, l'UCM note un recul de 15% par rapport à 2019. Le Syndicat neutre pour indépendants rapporte, lui, des soldes décevants pour 6 commerçants sur 10.