A Donetsk, des jeunes à la vie sclérosée par la guerre

Ils avaient une dizaine d’années quand la guerre a commencé en 2014. Habitant la partie séparatiste de l'Ukraine, les jeunes vivent l'épouvante mais aussi l'ennui et l'anxiété d'un avenir sans perspective dans cette région isolée.

Leurs camarades du même âge, qu'ils soient en Russie ou en territoire sous contrôle ukrainien, vont en boîte de nuit et se projettent plus sereinement. Rien de tel à Donetsk, bastion des séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, à quelques kilomètres du front avec les troupes de Kiev.

"Cela fait longtemps que je veux vivre en paix, j'en ai marre, j'en ai tellement marre de la guerre, marre de voir des chars sur les routes", lâche Rouslan Tchebotaïev, 17 ans, étudiant en économie croisé à l'ombre de la statue de Lénine trônant au coeur de la capitale de la République populaire autoproclamée de Donetsk (DNR).

"Mes images d'enfance, ce sont des chars et des gens armés", raconte ce jeune homme éloquent aux cheveux roux parsemés de flocons de neige.

Dans ce territoire à l'indépendance autoproclamée soutenue de facto par Moscou, presque tout le monde connaît des personnes victimes des combats. "C'est difficile d'en parler", dit Danil Tchebotok, 20 ans, avec un rire nerveux.

La guerre a déjà fait plus de 13.000 morts, le processus de paix est paralysé et un nouveau conflit gronde, la Russie ayant massé des dizaines de milliers de troupes aux abords de l'Ukraine, en vue, selon les Occidentaux, d'une possible invasion.

Près de Donetsk, les escarmouches et les tirs d'artillerie résonnent au quotidien, fauchant, de temps à autre, de nouvelles vies.

"C'est une situation insensée, on ne sait même pas pourquoi la guerre se poursuit", s'énerve Maxime Blizniouk, 20 ans, mèche blonde et bijou en forme de crucifix à l'oreille.

- Huit ans de couvre-feu -

Pour les jeunes hommes de Donetsk, le risque de devoir aller au front est réel. L'année dernière, les autorités ont instauré un service militaire de six mois minimum.

"Je m'y prépare mentalement", affirme Rouslan Tchebotaïev, qui espère toutefois obtenir une exemption grâce à ses études.

A Donetsk, l'état de guerre implique aussi depuis près de huit ans un couvre-feu. S'il a récemment été levé pour les weekends, il reste en vigueur les autres jours, de 23H00 à 5H00. Donetsk se transforme alors en grande ville déserte.

"Je suis jeune, je veux sortir la nuit mais je ne peux pas", se désole Rouslan Tchebotaïev. "Il n'y a pas de liberté."

Les jeunes interrogés par l'AFP racontent aussi la difficulté de vivre dans un territoire qui n'est reconnu par aucun pays, y compris la Russie.

"On doit réunir un tas de documents pour voyager et ce n'est pas sûr qu'on te laisse passer ou qu'on te laisse partir, c'est stressant", indique Nastia Karpouchina, 20 ans, étudiante en médecine.

La région séparatiste est aussi aux mains d'une poignée d'entreprises. Un seul opérateur mobile y fonctionne correctement et une seule banque y impose ses règles. Sans compte bancaire chez elle, tous les paiements doivent se faire en liquide.

"Ce n'est vraiment pas pratique", s'agace Nastia Karpouchina, casquette sur la tête et piercing au nez. "Même en Russie tu peux choisir ta banque".

Alors que le passage vers le territoire sous contrôle de l'Ukraine est désormais très limité, la Russie apparaît comme l'unique chance de quitter cette cloche. D'autant que Moscou a distribué des centaines de milliers de passeports russes.

Nastia Karpouchina explique qu'au final, sa génération n'a guère le choix: la Russie est "un point de passage pour gagner de l'expérience, des qualifications, car nos diplômes ne sont pas reconnus en Europe".

"Je veux partir d'ici", abonde Danil Tchebotok, qui va bientôt demander un passeport russe et rêve de travailler comme médecin en Asie.

Il regrette toutefois que l'Ukraine lui soit fermée. "Et je ne vois pas non plus la Russie comme un endroit où progresser".