Une tempête de neige "historique" paralyse le nord-est des Etats-Unis

Quelque 70 millions d'Américains sont la proie samedi d'une tempête de neige "historique" dans le nord-est des Etats-Unis où un vent puissant et glacial paralyse les transports et a pu provoquer la mort d'une automobiliste au nord de New York.

Au cœur du blizzard, sur Times Square, le carrefour mythique de Manhattan recouvert de dizaines de centimètres de neige, les rares passants sont tombés stupéfaits sur le célèbre "cow-boy nu", alias Robert Burck, un artiste de rue qui joue de la guitare et chante quel que soit le climat.

Comme à son habitude, il ne portait qu'un slip, son chapeau et ses bottes à Times Square, impassible malgré les courants d'air glacial battant les écrans géants de publicité qui formaient un halo de lumière écarlate dans la tempête.

A Brooklyn, dans le quartier branché de Cobble Hill, les trottoirs sont quasiment déserts, recouverts d'au moins 30 cm de neige. Une partie des commerces sont fermés. "Happy Snow Day!" ("Joyeux jour de neige !"), lance quand même un habitant du quartier, tout sourire, en sortant d'un des petits immeubles en brique typiques du quartier, aux toits blanchis.

Le nouveau maire de New York Eric Adams s'est filmé dans le quartier du Bronx, puis sur le ferry mythique et gratuit entre Manhattan et Staten Island en exhortant ses concitoyens à rester chez eux et en prévenant que "Mère Nature a tendance à faire ce qu'elle veut".

Le gigantesque réseau de métro de la mégapole de neuf millions d'habitants fonctionne à peu près normalement et sert, comme pour chaque intempérie, de refuge aux milliers de personnes sans-abri de cette ville aux profondes inégalités socio-économiques.

- Etat d'urgence -

Au nord de la métropole new-yorkaise, sur Long Island ce sont déjà 25 cm qui s'accumulent. Les lignes de trains régionaux y sont partiellement à l'arrêt et une femme a été retrouvée sans vie, possiblement morte de froid dans sa voiture, a indiqué sur une radio locale l'élu à la tête du comté de Nassau, Bruce Blakeman.

Dans le comté voisin et huppé de Weschester, les chasse-neige s'activent depuis l'aube pour dégager les routes et voies qui serpentent au milieu des maisons bourgeoises enveloppées par la neige.

L'état d'urgence a été décrété pour les Etats de New York et du New Jersey et la gouverneure de New York Kathy Hochul a demandé de limiter les déplacements mais de remplir quand même les voitures d'essence, d'eau et de couvertures.

Le service météo national (NWS) prévoit des rafales de vent d'une vitesse de 80 à 120 km/h et a mis en garde contre "des conditions de déplacement presque impossibles" dans le nord-est des Etats-Unis.

Le NWS pronostique aussi des températures polaires dans la nuit de samedi à dimanche et des coupures de courant, habituelles chaque hiver quand la puissance du vent ou le poids de la neige arrachent les lignes électriques. Plus de 115.000 foyers dans le Massachusetts étaient déjà sans électricité selon le site poweroutage.us.

- Des milliers de vols annulés -

Côté transports, quelque 3.500 vols ont été annulés pour samedi, et 700 déjà pour dimanche, à l'arrivée ou au départ du pays, selon le site de suivi aérien FlightAware.

A Boston, la grande ville de la Nouvelle-Angleterre, la nouvelle maire Michelle Wu a prévenu à la télévision que "la tempête allait être "historique" et "très mauvaise" et des habitants du Massachusetts se sont rués dans les magasins pour acheter des pelles afin de déneiger les trottoirs, une obligation.

Même au sud, en Floride, d'habitude tropicale, des alertes pour le gel ont été lancées avec le risque de faire chuter de leurs arbres les fameux iguanes pesant jusqu'à neuf kg.

Cette tempête de neige est déjà la deuxième de l'année sur l'Est nord-américain, après celle qui avait parcouru début janvier des régions allant de l'Etat de Géorgie jusqu'au Québec.

