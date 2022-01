Le drapeau tibétain flotte sur la Tour de l'Yser

(Belga) Le drapeau tibétain flotte depuis samedi après-midi sur la Tour de l'Yser, à Dixmude, en soutien au mouvement de boycott diplomatique contre les jeux olympiques d'hiver qui débuteront la semaine prochaine à Pékin.

L'initiative en revient à différentes organisations flamandes de défense des droits de l'homme et des minorités. Outre l'étendard tibétain hissé au sommet de la Tour de l'Yser, un drapeau ouïghour a également été dressé au sommet de la Porte de la paix, autre monument de ce site historique qui célèbre la mémoire des Flamands tombés durant la Première Guerre mondiale. "Nous organisons cette action pour dénoncer les nombreux méfaits commis en Chine", explique Andy Vermaut, membre de l'Alliance internationale pour la défense des droits et libertés (AIDL). "Nous savons qu'en Chine des personnes sont enfermées dans des camps de travail, que les voix critiques sont réduites au silence et que des minorités sont obligées de céder leurs organes. Il est urgent que le reste du monde le sache aussi". Selon les organisateurs, le choix de la Tour de l'Yser, haut lieu du pacifisme, mais aussi du nationalisme flamand, n'est pas innocent. "Il y a clairement un lien avec la lutte pour l'émancipation flamande", pousuit M. Vermaut. "Grâce à cette lutte, les Flamands ont aujourd'hui des droits et leur propre parlement. Notre culture est aussi protégée. Mais en Chine, le régime oppresse systématiquement toutes les minorités, que ce soit au Tibet, en Mongolie du Sud, à Hong Kong, à Taïwan, ou au Turkestan oriental. Avec l'ouverture prochaine des jeux olympiques d'hiver en Chine et le boycott diplomatique des membres de notre gouvernement, nous voulions à nouveau mettre ce point à l'agenda". (Belga)