Coronavirus: plus d'un Belge sur trois est prêt à laisser tomber les mesures sanitaires

La lassitude gagne une part de plus en plus importante de la population. 39% des Belges sont même prêts à abandonner toutes les mesures, selon une enquête de l'agence Ipsos. Il y a toutefois de fortes différences de point de vue entre les régions et les générations.

Mardi, le Danemark lèvera l’essentiel des restrictions, dont le pass sanitaire et le port du masque. Chez nous, ce n’est pas prévu mais 39% des Belges pensent que notre pays devrait abandonner toute mesure contre le coronavirus dès le 1er février, d'après l'étude de l'agence Ipsos. Il y a cependant des différences régionales sur cette question. Les francophones sont 48% à vouloir abandonner les mesures. Du coté des néerlandophones, 33% voudraient voir les mesures levées. Des réponses différentes selon l'âge Il y a des disparités aussi en fonction de l’âge des répondants. Ce sont surtout les jeunes de moins de 45 ans qui veulent suivre l’exemple du Danemark le 1er février. 51% des jeunes belges veulent toutefois maintenir les mesures. Seul une personne âgée de plus de 45 ans sur trois ne veut plus du port du masque ou du covid safe ticket par exemple. C’est quand le risque est le plus haut que les gens sont le plus motivés "Beaucoup de gens pensent que le risque de tomber gravement malade a considérablement diminué. Or, c’est quand le risque est le plus haut que les gens sont le plus motivés à respecter les règles", réagit Maarten Vansteenkiste, psychologue à l'Université de Gand. Si la date est repoussée au 1er mars, 48 % des Belges sont alors favorables à l’idée d’abandonner toutes les mesures.