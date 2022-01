La tempête Malik frappe le nord de l'Allemagne

(Belga) La ville d'Hambourg a été touchée durant la nuit de samedi à dimanche par la tempête Malik - appelée Nadia en Allemagne. Une partie du quartier de Sankt Pauli est notamment sous eaux. D'autres villes côtières comme Brême ont été affectées, mais en moindre mesure, selon l'agence maritime et hydrographique fédérale.

A Hambourg, plusieurs véhicules ont été détruits par les inondations. Un bateau s'est également retrouvé coincé sous un pont dans la zone portuaire. Aucun blessé n'est pour l'heure à déplorer, note cependant le journal Tagesschau. Le plus haut niveau de l'eau a été atteint vers minuit, avec 2,84 mètres. Les services de secours ont procédé à plusieurs centaines d'interventions, pour des arbres arrachés et des éléments de toitures envolés. Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé. La tempête a aussi violemment frappé la Scandinavie et le Royaume-Uni, où au moins deux personnes sont décédées. (Belga)