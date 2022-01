Nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires: le parcours modifié pour mieux appréhender les casseurs en cas de débordements

Une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires, l'obligation vaccinale et contre le Covid Safe Ticket se déroulera ce dimanche à Bruxelles. Les organisateurs demandent également la destitution du gouvernement en place. La manifestation est autorisée mais empruntera un parcours différent de celui de la semaine dernière. Les événements avaient dégénéré en fin de parcours aux alentours du parc cinquantenaire. La manifestation devrait débuter à la gare du Nord pour finir près de l'Atomium, quartier moins résidentiel et plus contrôlable pour les forces de l'ordre en cas de débordements.

La première manifestation contre les mesures sanitaires, contre l'obligation vaccinale et contre le Covid Safe Ticket (CST) a eu lieu le 21 novembre 2021. Elle s'est déroulée dans le calme mais de violentes émeutes avaient éclaté en marge de celle-ci. Le parquet de Bruxelles a ensuite ouvert des dossiers à l'encontre de 53 émeutiers présumés, dont 31 ont déjà été identifiés. Parmi eux, un homme, arrêté pendant la manifestation elle-même, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction puis libéré sous certaines conditions. La chambre du conseil devra bientôt décider si l'homme doit être renvoyé ou non devant le tribunal correctionnel. Un second individu, lui aussi arrêté lors de la manifestation, a déjà dû répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel. Le jugement sera rendu le 17 février prochain. Enfin, deux autres émeutiers présumés ont eux aussi déjà comparu devant le tribunal et deux autres y sont cités à comparaître les 9 et 17 mars prochains.

Une autre manifestation a été organisée le 5 décembre 2021, à la suite de laquelle un mineur a été arrêté. Cinq autres suspects présumés d'actes de rébellion ont fait l'objet d'une enquête, dont deux sont déjà identifiés.

Une troisième manifestation a eu lieu le 12 décembre 2021, sans aboutir à des arrestations, et une quatrième a eu lieu le 19 décembre 2021, à la suite de laquelle sept personnes ont été arrêtées. Il s'agit de quatre majeurs, dont trois sont cités à comparaître devant le tribunal les 3 et 10 février, et de trois mineurs. Ensuite, après la manifestation du 9 janvier 2022, neuf personnes ont été placées sous mandat d'arrêt et relaxées après interrogatoire. Une enquête est également en cours à l'encontre de cinq autres personnes.

La dernière manifestation, le 23 janvier 2022, a donné lieu à 11 arrestations judiciaires, dont trois de mineurs d'âge. Deux de ces derniers ont été déférés devant un juge de la jeunesse et ont fait l'objet de placements en institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ). Le troisième a été relaxé après son audition par les services de police. Parmi les huit majeurs arrêtés, sept ont été relaxés après audition et le dernier est cité à comparaître le 17 février prochain devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.